"Il Lecce vuole arrivare all'obiettivo prefissato a inizio campionato, che è la salvezza, Visto il calendario sembrava impossibile fare 7 punti. I ragazzi sono stati bravi, hanno superato le aspettative, ma hanno anche meritato i punti che hanno". Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce terzo in classifica, parla così in esclusiva a Sport Mediaset: "Krstovic? Ha fatto tanti gol in un campionato non al livello della Serie A. Ci auguriamo che questi giocatori che ora sono sconosciuti vadano in qualche grande squadra".