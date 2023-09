Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza:



"Per quanto si possa essere allenato da solo, a Sansone manca la partita. Le valutazioni sul minutaggio minimo si possono fare, ma bisogna portarlo in condizione senza fargli fare male".



KRSTOVIC - "Nikola mi aveva rasserenato la sera stessa, aveva solo bevuto tanto prima della partita.



OUDIN E GIOCATORI INDIETRO - "Sono giorni che mi sono serviti molto da questo punto di vista. Sicuramente abbiamo migliorato la condizione fisica di Oudin e degli altri giocatori: due settimane di ottimo lavoro".



AVVERSARI - "Il Monza gioca uomo su uomo in fase difensiva, si difendono 3-4-1-2 e costruiscono 3-4-2-1. Sfruttano trequartisti e ampiezze, portando 4 giocatori in fascia per portare superiorità numerica. Sono simili all'Atalanta, duri da affrontare".