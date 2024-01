Lecce, D'Aversa: 'Massimo rispetto per il Cagliari. Krstovic? Non pensiamo agli aspetti negativi'

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida casalinga contro il Cagliari.



Tornano Almqvist e Pongracic, in che condizioni?

"Oggi hanno fatto un allenamento completo. Pontus si è allenato tutta la settimana, mentre Marin ha ripreso oggi dopo qualche giorno in differenziato".



La prestazione contro l'Atalanta è stata di livello. Cosa sarà decisivo nella partita di domani?

"Il Cagliari non ha un solo sistema di gioco. Sarà importante l'aspetto mentale, la voglia di portare un risultato positivo a casa. A Bergamo veramente abbiamo fatto un'ottima gara. Non dobbiamo cullarci sull'ottima prestazione. L'atteggiamento deve essere lo stesso, massimo rispetto contro una squadra che ha il monte ingaggi il doppio del nostro".



Come giudica il momento di Krstovic?

"Prima di una partita così importante non dobbiamo pensare agli aspetti negativi. Due situazioni è stato anche bravo a crearsele. La anormalità è aver fatto 4 gol nelle prime 4 partite. Gli attaccanti vivono per il gol, ma puntualizzare sul singolo giocatore non porta dei vantaggi".



Un giudizio su Ranieri.

"È un esempio, è un grande allenatore. È il simbolo dell'eleganza, un allenatore da cui prendere esempio. Domani ognuno cercherà di fare il suo lavoro".



Il Lecce deve anche costruirsi la trasferta in casa.

"In questo momento siamo in emergenza. Vediamo come starà Pongracic, c'è la possibilità di giocare con Blin adattato uno scontro diretto salvezza. Il supporto del pubblico sarà fondamentale per andare oltre le nostre possibilità. Il Cagliari deve trovare un ambiente ostile che spinga i propri beniamini. Un risultato pieno significherebbe punti doppi. Il nostro pubblico si sente nonostante la pista d'atletica. Ho ancora in mente la partita contro la Lazio, ci ha trascinato... domani sarà molto importante".



Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Vorrei ragionare sulla partita di domani".



Quanto è importante Kaba?

"L'aspetto fisico è molto per le sue prestazioni. Deve continuare a lavorare, ha lavorato anche doppio per superare la sua problematica. Non bisogna mai sentirsi appagati".



Quindi il dubbio Pongracic-Blin c'è.

"Sì, è tornato ad allenarsi solo oggi".



Che squadra è il Cagliari?

"Può giocare 3-4-1-2, 4-4-2... sotto l'aspetto tattico i ragazzi devono essere bravi a leggerla perché loro potrebbero cambiare in corsa. Giocano tanto in verticale, sfruttano le seconde palle, vanno al cross. Dobbiamo essere bravi a trovare equilibrio, il loro modo di giocare ti porta ad allungarti".