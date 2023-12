Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta:



"Ci saranno assenze ma non voglio creare alibi. Assenze vogliono dire opportunità per altri ragazzi. C'è sempre qualcuno che si può adattare in un ruolo diverso. Dobbiamo giocare una partita importante. Touba è un giocatore valido, può sostituire Pongracic. C'è anche Blin, ma sotto l'aspetto tecnico Touba non è da meno. Giocatori che nascono come terzini si possono adattare per il bene della squadra".



SANSONE - "Ha un problema al polpaccio, valuteremo l'entità dell'infortunio con esami. Oudin può fare l'esterno. I tre giocatori davanti si troveranno a giocare più stretti".



PARTITA - "Ci auguriamo di trovare l'Atalanta non in giornata. Gasperini è uno degli allenatori più bravi in Serie A. Vogliamo chiudere l'anno con un risultato positivo".



KABA - "È entrato molto bene, ha caratteristiche uniche per il nostro centrocampo. Una cosa è subentrare ed un'altra è partire. Se lui garantisce quei 30 minuti di San Siro sin dall'inizio, può partire dall'inizio. Viene da un percorso dove inizialmente ha fatto un po' più di fatica, ora sta riprendendo la condizione ottimale".



LISTKOWSKI - "Si sta allenando bene, vediamo. Qualcuno che ha giocato meno sicuramente partirà dall'inizio. Ulteriori vantaggi all'Atalanta permettetemi di non darli".



DORGU ALA - "Potrebbe, ha caratteristiche offensive".