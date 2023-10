Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, parla al Corriere dello sport del prossimo avversario in campionato: "Mourinho?Che vuole che le dica? Un fenomeno. Si può discutere su tutto, tranne che su due elementi: la capacità di raggiungere i risultati e l'abilità nel comunicare. Per me è un onore potermi misurare con lui. Mi è già capitato con la Sampdoria, ora posso farlo con il Lecce".