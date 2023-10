Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato a Sky dopo il pareggio interno con il Sassuolo:



"Siamo partiti bene, abbiamo creato tanto ma ci siamo trovati sotto su un'azione d'angolo sulla quale siamo stati passivi. Il Sassuolo ha qualità importanti in ripartenza, siamo stati bravi a riprenderla e non era semplice con tutte queste partite nelle ultime due settimane. Sappiamo tenere la concentrazione anche quando le cose si mettono male".



DETERMINAZIONE - "Dobbiamo mettere sempre intensità, sia quando creiamo sia quando lo fanno gli avversari. Tra infortuni e squalifiche abbiamo perso brillantezza ma oggi abbiamo tirato fuori molte energie. Sulle palle inattive dovevamo far meglio, Baschirotto e Pongracic dovrebbero segnare qualche gol perché ne hanno le capacità".



PONGRACIC - "Temevo per la sua condizione fisica perché non ha saltato un minuto finora. Veniva da un lungo periodo di inattività, non era semplice ripartire. All'inizio ha sofferto, ma ora è importante, ha potenzialità enormi. Se rimane concentrato e cattivo come in questi giorni è fenomenale. Il Pongracic del secondo tempo di Firenze potrebbe stare tranquillamente in un grande club: veloce, salta di testa, imposta con entrambi i piedi".



STREFEZZA - "Nel tiro in porta con il destro è ottimo, ha più difficoltà nel cross. Lui calcia bene, abbiamo provato anche con la Juve. Di là ho Almqvist, ma posso mettere anche lui".