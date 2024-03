Lecce, D'Aversa: 'Pongracic, Rafia e il sostituto di Kaba, noi così col Verona'. I convocati

Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Verona:



"Pongracic? Oggi si è allenato regolarmente con la squadra, sta bene".



RAFIA-OUDIN - "Come quella della squadra. Gran parte della gara abbiamo fatto bene, negli ultimi minuti abbiamo sofferto come hanno fatto tante squadre a Frosinone. Se giocherà domani? Oudin e Rafia hanno caratteristiche simili, è un dubbio".



BERISHA PER SOSTITUIRE KABA - "Sicuramente perché se lo merita. Grande dispiacere per Kaba, tutti i ragazzi ne hanno risentito. In quel ruolo ci sono Gonzalez, Berisha... aumenteranno le possibilità per questo ragazzo".



BANDA E ALMQVIST - "Un calo fisiologico è normale, ci può stare. I ragazzi lavorano con massima intensità e torneranno ai loro livelli".



VERONA - "Secondo me è anche migliorato. Impegni semplici non esistono. All'andata sfruttavano Djuric, ora hanno cambiato modo di giocare. Servirà l'atteggiamento avuto negli ultimi minuti contro la Fiorentina, quando la squadra voleva a tutti i costi vincere".



I CONVOCATI



Portieri: Borbei, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Almqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone