Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone: "Lecce e Frosinone le due sorprese del campionato? Tutti ci davano per ultimi e penultimi, compattezza e competenza, con lavoro e bravura si ottengono risultati diversi. Dobbiamo andare in capo con determinazione ed entusiasmo. Oggi solo Inter, Juve e Bologna hanno perso meno del Lecce: teniamolo a mente. Dobbiamo scendere in campo con la testa giusta e sfruttare la spinta del nostro pubblico, che ci ha trascinato in tante partite".