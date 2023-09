Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, è intervenuto a Dazn prima della partita con il Monza: "Mi preme che la squadra riprenda il percorso come l'aveva finito. Dopo la sosta ci sono sempre tante incognite, ma noi abbiamo meritato il tutto con determinazione. Oggi non deve mancare l'atteggiamento, fondamentale per una squadra che deve salvarsi".