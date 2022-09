Assente Baroni per squalifica, la prima vittoria del Lecce porta la firma del vice allenatore salentino Del Rosso. Queste le sue parole a Sky.



"Siamo molto contenti della prestazioni di tutti i ragazzi, anche gli attaccanti. E' una squadra nuova, c'è bisogno di tempo ma nelle gare precedenti abbiamo mostrato ottimi segnali, oggi abbiamo raccolto il frutto del tanto lavoro. Faccio i complimenti ai ragazzi per l'impegno che ci mettono in settimana, sia chi gioca che chi non lo fa vive benissimo la partita e partecipa. Mister Baroni mi ha detto scherzando che andrà sempre in tribuna se questi sono i risultati. Oggi giocavamo contro una squadra forte, solida, su un campo difficile ed una tifoseria calda, abbiamo giocato la nostra partita e abbiamo trovato la vittoria. Abbiamo preparato la partita rinunciando alla pressione alta perché sono pericolosi, abbiamo fatto un'attesa medio-bassa con tanta densità per evitare attacchi sugli esterni, la prestazione è stata quella giusta".