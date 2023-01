Federico Di Francesco, attaccante del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Verona.



MOMENTO - "È una sconfitta che ci fa male, anche se nel primo tempo avremmo potuto sbloccarla. Gare come queste vengono decise dagli episodi, forse siamo stati poco lucidi nel cercare il pareggio, ma dobbiamo cercare di resettare e pensare alla partita di Salerno. Credo che questa sconfitta possa aiutarci nel nostro percorso di crescita".



REAZIONE ASSENTE - "Il gol del 2-0 forse ci ha tagliato le gambe, ma in campo c'era la voglia di ribaltarla. Siamo stati poco lucidi, ma cerchiamo di guardare l'aspetto positivo: abbiamo fatto un buon girone d'andata, e dobbiamo pensare alla prossima partita, con equilibrio e voglia di fare una bella prestazione. Il nostro obiettivo è salvarci, anche queste gare ci servono per crescere".



UMTITI - "Non lo so come sta, sono cose che dirà lo staff medico. Spero che non sia nulla di grave, per noi è un giocatore fondamentale, la speranza è che sia solo una botta".



VERONA - "È una squadra forte. In questi quattro anni di Serie A ha dimostrato di avere dei valori, e noi lo sapevamo. Ha tanti giocatori che hanno fatto parte del ciclo degli ultimi anni. Lo scorso anno giocavano più palla a terra, ora cercano più il lancio lungo su Djuric, ma hanno saputo metterci in difficoltà così".