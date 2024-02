Lecce, doppia tegola: due giocatori saltano l'Inter

Doppia tegola per il Lecce di D’Aversa che, in vista del prossimo turno di campionato (dove i salentini sfideranno l’Inter) perdono due elementi importanti della propria rosa. Al 70esimo della sfida contro il Torino, persa per 2-0 con le reti di Bellanova e Zapata per i granata) Pongracic si è reso protagonista di un intervento falloso in ritardo su Ricci, con l’arbitro Ayroldi che ha estratto il secondo cartellino giallo e ha quindi espulso il giocatore della squadra di D’Aversa per doppia ammonizione (ammonito in precedenza per un altro contatto). Ma non solo: cartellino giallo anche per Dorgu - ha fermato una ripartenza granata -: diffidato, salterà anche lui la prossima partita.