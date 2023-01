Il Lecce ha chiuso in queste ore l'arrivo di Tom Kijun dagli sloveni del Tabor. Numero dieci dell'Under 19 slovena, sarà uno dei protagonisti del prossimo Europeo di categoria. Il giocatore arriva a titolo definitivo, è atteso in Italia tra oggi e domani e sul tavolo c'è un contratto da cinque anni di contratto. Classe 2004, in prospettiva può diventare un colpo 'alla Corvino' che ha superato la concorrenza di molti club per portarlo in giallorosso.