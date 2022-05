per la stagione 2022-23. Una cavalcata ricca di emozioni, in uno dei campionati più combattuti di sempre, in cui più volte il sogno sembrava destinato a svanire. E invece no perché il lavoro di(grande ex che "aveva un debito" con questa piazza che lo ha cresciuto da calciatore) ha consentito ai giallorossi del presidentee del dsdi valorizzare al meglio una rosa che si è rivelata il giusto mix fra calciatori di grane esperienza nella categoria e giovani di grandissime prospettive.Un 4-3-3 quello di Baroni che ha preso forma fin dalle prime giornate e che, inevitabilmente, ha messo in grande spolvero bomberche ha chiuso la stagione con il titolo di capocannoniere del torneo e conquistando anche il record di essere stato l'unico a riuscirci per due anni consecutivi (anche se con due maglie diverse). Accando a lui ha brillato l'intuizione di rilanciareda esterno alto d'attacco (14 gol e 6 assist per lui) mentre a fare la differenza e a dettare i tempi in mezzo al campo ci ha pensato il centrocampista danese classe 1999, non a caso già uomo mercato. Accanto a loro certezze comee capitana cui si è aggiunta spesso la freschezza del classe '98e del 2000La prima promozione storica risale al 1984-85, era il Lecce del maestro, ma fu un fuoco di paglia perché i giallorossi di Pasculli e Franco Causio non riuscirono a mantenere la categoria l'anno seguente. Andò meglio la seconda volta nel 1987-88 quando con Carlettoalla guida e l'attuale allenatore Marcoa guidare la difesa, i salentini trovarono la promozione in Serie A e confermandosi poi nelle tre annate successive. Fu la consacrazione di un popolo che capì nel massimo campionato poteva recitare un ruolo da attore protagonista. La Serie A fu centrata fra salite e discese in B per altre 7 volte da allora e fino a oggi, ma nel mezzoGioie come il 10° posto assoluto del 2004-05 con Vucinic, Bojinov, Pellé, Chevanton e Delio Rossi in panchina, ma anche la retrocessione diretta in Serie C per lo scandalo calcioscommesse e la responsabilità oggettiva sulla gara Lecce-Lazio.Ci è volutoa ridare al popolo leccese l'entusiasmo dei giorni migliori (anche troppo dato quanto successo contro il Vicenza che ha rischiato di compromettere tutto).ieri c'erano 27mila persone, le stesse che stanno invocando a gran voce la conferma immediata di Baroni per la prossima stagione in Serie A. L'allenatore aveva infatti firmato un contratto annuale rifiutando anche altre offerte pur di tornare in una città che sentiva sua.Blindare Baroni, confermare l'ossatura della squadra e inserire in rosa altri giovani talenti da far crescere e valorizzare. Se ci riuscisse, anche questa volta, la favola salentina potrebbe durare a lungo.