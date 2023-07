Il Lecce ha presentato in conferenza il suo nuovo allenatore, Roberto D'Aversa. "Sono felice di essere il rappresentante di un club così importante, proveniente da due stagioni importanti. Non vedo l'ora di rimettermi al lavoro, sono carico per raggiungere gli obiettivi in un club moderno come questo, che pensa anche al settore giovanile", le prime parole del neo-tecnico salentino.



Sul mercato: "Posso dare delle idee: io non voglio chiedere calciatori che ho avuto in passato, anzi credo sia stimolante conoscere anche nuove personalità. Si sa che possono arrivare offerte per i nostri gioielli, se c'è la possibilità di patrimonializzare è giusto che questo accada. Ma noi abbiamo un maestro come Corvino nel cercare alternative, abbiamo le idee ben chiare su quelle che sono le nostre strategie di mercato".