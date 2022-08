Lecce-Empoli (domenica 28 agosto alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie A. Infortunati Cetin e Dermaku da una parte, Cambiaghi e Tonelli dall'altra oltre allo squalificato Luperto.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers.