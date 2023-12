Wladimiro Falcone decisivo in Lecce-Bologna, con il rigore conquistato per il pareggio finale. Al termine della partita, il portiere è intervenuto a Sky Sport: "Si dice che i portieri sono matti? C'è questa diceria. Meno male che lo siamo, altrimenti non avrei guadagnato il rigore".



LO STADIO HA GRIDATO IL SUO NOME - "E' la prima volta che mi succede. Oggi ho procurato il rigore, la gente lo ha capito ed è stata un'emozione bellissima".



MESSO IL CUORE - "Assolutamente. Primo tempo meglio noi, poi sono usciti loro e il pareggio è il risultato più giusto".



IL RIGORE - "Se non era fuorigioco era rigore, Calafiori mi ha braccato da dietro: era rigore al 100%".



DEDICA - "A mia mamma che non sta passando un bel periodo. Non posso esserle vicino come vorrei, questo va a lei".