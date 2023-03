Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter: "Mkhitaryan? L’ho rivisto un paio di volte, questa qua non si prende. Quando mi sono girato ho visto che era finita lì e che non era colpa mia, ha fatto un gran gol. Questa volta non potevo fare nulla (ride, ndr)".



PORTIERI ITALIANI - "Penso che il merito vada ai preparatori che ci allenano in settimana, in Italia abbiamo i migliori. Poi sono usciti i vari Vicario, lasciamo da parte Donnarumma che è un’eccezione. Ci stiamo confermando, c’è tanta competizione ma sono contento che l’Italia torni in alto con i portieri".