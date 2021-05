Marco Mancosu guarito dal cancro. Il capitano del Lecce, che ha finito la stagione in lacrime, con quel rigore sbagliato contro il Venezia, è completamento guarito dal cancro per cui si era operato lo scorso 26 marzo. Il controllo avvenuto oggi all'Humanitas di Milano, ha evidenziato la completa guarigione.



Ora controlli ogni sei mesi per monitorare il tutto, ma non necessita di ulteriori cure, né di chemioterapia.