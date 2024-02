Lecce-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: Quarta su Almqvist, rigore tolto col Var

Redazione CM

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Lecce-Fiorentina, gara di apertura del 23esimo turno di Serie A:



LECCE-FIORENTINA (venerdì ore 20.45)

Giua

Assistenti: Del Giovane e Di Monte

IV: Camplone

Var: Mazzoleni e Sozza



49' - Giallo per Almqvist, duro su Sottil.



16' - Quarta in scivolata all'ingresso in area di rigore su Almqvist, l'arbitro prima assegna il rigore e poi, richiamato dal Var, corregge con la punizione e il giallo per l'argentino.