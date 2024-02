Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: ancora fuori Nico Gonzalez, la scelta su Belotti. C'è Banda

Il Lecce ospita la Fiorentina nella prima gara della 23esima giornata della Serie A: al Via del Mare arrivano due squadre in cerca di punti per obiettivi diversi, da una parte la salvezza e dall'altra la conferma delle posizioni europee, rialzandosi dopo le sconfitte patite nell'ultimo turno contro Genoa e Inter.



Grande attesa per i nuovi acquisti, Pierotti da una parte e Belotti dall'altra, anche se entrambi partono dalla panchina, pronti a dare il proprio contributo a gara in corso. Nel Lecce manca il perno del centrocampo Ramadani per squalifica, tra i viola out Ikoné per lo stesso motivo e Kouamé in Coppa d'Africa.



Nell’ultimo match contro il Genoa, Nikola Krstovic ha ritrovato il gol in Serie A dopo 27 conclusioni senza segnare e a distanza di 114 giorni dalla precedente rete nel torneo, il 6 ottobre contro il Sassuolo. Il classe 2000 è il miglior marcatore dei salentini nel campionato in corso (cinque reti).



Nicolás González, sei gol in questo campionato, è ad una sola rete dall’eguagliare la sua miglior stagione in termini realizzativi in Serie A (sette reti nel 2021/22). In generale, l’argentino ha però segnato una sola rete nelle ultime sette gare di campionato, dopo aver realizzato sei gol nelle precedenti otto partite di Serie A. Il 10 viola parte però dalla panchina.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.



FIORENTINA: Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Maxime Lopez; Beltran, Bonaventura, Sottil; Nzola.