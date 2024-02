Lecce-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lecce-Fiorentina (venerdì 2 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è l'anticipo di campionato che apre la 23esima giornata di Serie A, la quarta nel girone di ritorno. Reduci dal ko in casa con la capolista Inter, i viola si presentano a questa trasferta al sesto posto in classifica con 34 punti come la Lazio. Viene da una sconfitta pure il Lecce dell'ex Corvino, rimontato sul campo del Genoa e scivolato in 14esima posizione a quota 21 punti, con 3 lunghezze di margine sulla zona retrocessione.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Ikoné, Italiano deve ancora fare a meno degli indisponibili Christensen e Kouamé. Il neo-acquisto Belotti dovrebbe partire dalla panchina. Dall'altra parte D'Aversa non può contare sullo squalificato Ramadani e sull'infortunato Dermaku.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Gonzalez, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D'Aversa.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.