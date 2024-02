Lecce-Fiorentina per uscire dalla crisi: in quota avanti il colpo ospite, D’Aversa e Italiano per cancellare l'incubo rigori

Un punto conquistato nelle ultime tre partite per la Fiorentina, scesa dal quarto al sesto posto in classifica, che fa visita a un Lecce in un momento ancora peggiore di quello viola, come testimoniano le tre sconfitte consecutive e il solo punto conquistato dal 23 dicembre. Per gli esperti sarà riscatto toscano, con il segno «2» offerto a 2,10 contro il successo giallorosso – assente dal 16 dicembre – fissato tra 3,60 e 3,70. In mezzo il pareggio, come al Franchi, dato a 3,30. L’ultimo Over 2.5 in trasferta della Fiorentina in Serie A risale addirittura allo scorso 8 ottobre, un dato che in quota fa prevalere l’Under 2.5, a 1,65, su un match con almeno tre reti dato 2,10. Occhio invece al capitolo rigori spesso presente nelle gare della Fiorentina, capace però di sbagliarne già tre nel 2024, con anche il Lecce che ha fallito con Krstovic l’ultima chance dagli undici metri domenica a Genova. Un altro viaggio dal dischetto al “Via del Mare” si gioca a 2,75, stessa quota di un intervento del Var. Proprio Nico Gonzalez, ipnotizzato da Sommer nel posticipo domenicale contro l’Inter, è in pole tra i marcatori a 3,50, seguito proprio da Nikola Krstovic, tornato comunque al gol dopo oltre tre mesi e offerto a 3,75 volte la posta.