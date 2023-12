Lecce-Frosinone è il match che apre il sabato di Serie A. Scontro per la salvezza diretto da Luca Zufferli con Mazzoleni al Var, di seguito gli episodi da moviola:



3’ - Ammonito D’Aversa per proteste: l’allenatore, diffidato, non sarà in panchina nella prossima partita del Lecce contro l’Inter.



17’ - Contrasto tra Gendrey e Brescianini in area giallorossa, l’arbitro indica il dischetto. Ma il Var lo richiama e Zufferli ribalta la decisione.



24’ - Giallo per Okoli: il difensore del Frosinone era diffidato e salterà la prossima gara con la Juve.



32’ - Monterisi cade in area giallorossa dopo un contrasto con Blin, l’arbitro non fischia ma viene richiamato dal Var Mazzoleni: riguarda l’azione e cambia idea. Rigore per il Frosinone. Il contatto è netto, Monterisi anticipa Blin e il leccese colpisce l’avversario