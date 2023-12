Lecce-Frosinone (sabato 16 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata. Gli ospiti si presentano a questa sfida con 19 punti in classifica, due in più dei padroni di casa.



LE ULTIME - D'Aversa non può contare sullo squalificato Gonzalez oltre all'infortunato Almqvist. Dall'altra parte Di Francesco deve fare a meno dei vari Harroui, Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Monterisi e Reinier.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D'Aversa.



FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Garritano, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco.