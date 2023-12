Il sabato di Serie A si apre con il confronto tra Lecce e Frosinone, due delle migliori sorprese in positivo della prima parte di campionato. I giallorossi hanno un po' rallentato dopo un avvio scoppiettante, i ciociari vanno fortissimo soprattutto in casa. D'Aversa e Di Francesco daranno vita all'ennesimo confronto della loro movimentata ma ancora giovane carriera affidandosi ai dribbling di Banda e Soulé. Calcio d'inizio alle ore 15 al Via del Mare di Lecce.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D'Aversa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco.



DOVE VEDERLA



Gara visibile in esclusiva in streaming su Dazn. Per gli abbonati a DAZN e Sky, attivando Zona DAZN ci sarà la possibilità di vedere Lecce-Frosinone in diretta tv sul canale 214 di Sky.