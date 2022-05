Gabriel lascerà il Lecce a fine stagione e a Correio Braziliense spiega: "La mia storia al Lecce è stata davvero molto bella, molto bella. Non ho ancora deciso cosa farò. Sono aperto ad altre possibilità. Ho delle proposte dall’Italia e dall’estero, sto valutando. Esiste la possibilità di tornare in Brasile. Quando veniamo in vacanza, si accende quella fiamma nel cuore del nostro paese, della nostra cultura. Il mercato è ancora molto lungo. Vediamo cosa accadrà", riporta calciolecce.it.