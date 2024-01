Chi è De Wit: l'ultimo obiettivo di Corvino viene dall'AZ come Reijnders e Koopmeiners

Federico Targetti

Dani De Wit potrebbe essere essere la prossima sorpresa della Serie A. Il giocatore, protagonista nell'AZ Alkmaar in Olanda, non è giovanissimo (25 anni), ha esperienza e si può trasferire sfruttando la scadenza vicina del suo contratto con i biancorossi e il cambio di allenatore con l'addio di Pascal Janssen, che gli ha dato molto spazio nel suo percorso di crescita.



FONTE INESAURIBILE - L'AZ Alkmaar, del resto, è una sorta di supermercato per la Serie A. Si tratta della stessa squadra dalla quale sono sbarcati in Italia Karlsson (Bologna, 11 milioni), Beukema (Bologna, 9 milioni), Hatzidiakos (Cagliari, 2 milioni) Reijnders (Milan,19 milioni), e ancora più indietro nel tempo Gudmundsson al Genoa e Koopmeiners all'Atalanta. Proprio il Genoa è interessato, assieme al Lecce di Corvino, a De Wit, da 5 anni perno del centrocampo dell'AZ.



NUMERI OK - Quest’anno, il classe 1998 ha messo a referto 7 gol e 5 assist in 22 presenze tra Eredivisie, Coppa d’Olanda e Conference League, mettendo in mostra tempismo e senso dell'inserimento, sia di testa che di piede. Ha capitanato l'Olanda Under 21 agli Europei 2021.



COLLOCAZIONE IN CAMPO, LECCE E GENOA - De Wit nel Lecce può essere impiegato sia da mezzala in un 4-3-3, ruolo in cui andrebbe a togliere il posto a Rafia, sia più avanti in un 4-2-3-1 per sfruttare ancora di più la sua abilità negli inserimenti, lasciando Oudin a sinistra come alternativa a Banda una volta che lo zambiano sarà rientrato dalla Coppa d'Africa. Nel Genoa invece la sua collocazione sarebbe da mezzala del 3-5-2 di Gilardino.