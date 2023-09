Lecce-Genoa (venerdì 22 settembre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questo incontro con ben 8 punti in classifica, il doppio rispetto agli ospiti che sono a quota 4.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Baschirotto (espulso nel pareggio di domenica scorsa a Monza e rimpiazzato da Blin arretrato in difesa), D'Aversa perde Banda per infortunio. Dall'altra parte Gilardino non può ancora contare su Messias.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Blin, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa.



GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.