Lecce, Giampaolo: "Con il Milan l'abbiamo persa noi"

Dopo la bruciante sconfitta contro il Milan, il Lecce tornerà in campo contro il Genoa nell'anticipo del venerdì della 29^ giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida del Luigi Ferraris ha parlato il tecnico dei salentini Marco Giampaolo: "Il Genoa bravo nei minuti finali? “Non ho preparato la partita su questo aspetto, però è una statistica. Vanno fatti i complimenti al Genoa e al suo allenatore perché ha fatto bene. Hanno fatto quei punti in più che permettono alla squadra di giocare con maggiore serenità. Si sono guadagnati questa condizione".

MILAN - "Come si esce da una partita così? Le partite non si possono rigiocare, non si torna indietro. Dobbiamo avere la foza di resettare. Sono un perfezionista. Con il Milan, ad esempio, ci sono state due situazioni sulle quali avevamo lavorato due giorni prima e poi in partita ci è capitato di sbagliare. Significa che tu cerchi di fare le cose in un certo modo ma poi c’è l’intuizione. Strascichi? Abbiamo perso noi la partita per alcuni dettagli. La delusione è tanta, ma dobbiamo anche trovare gli aspetti positivi. Il campionato ci consente di riscattarci: in allenamento ho visto bene i ragazzi".

I SINGOLI - "Sala non ci sarà, ha ancora l'influenza. Helgason e Berisha insieme? Con il Milan ho scelto il primo, ma possono coesistere".

FORMAZIONE - "Faremo un piccolo allenamento. ho tempo per pensare alla formazione migliore. Anche se con cinque sostituzione si può cambiare la metà della squadra iniziale. Le partite si giocano in 15. Non esistono più titolari e riserve. Esistono giocatori affidabili e giocatori che lo sono meno".