Lecce, Giampaolo: "Con questa salvezza abbiamo reso Corvino immortale"

AFP via Getty Images

Finale incredibile per il Lecce, che raggiunge la terza salvezza di fila per la prima volta nella storia. I giallorossi battono la Lazio e rimangono in Serie A. Una grande soddisfazione per Marco Giampaolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di una partita giocata in 10 per oltre un tempo dopo l'espulsione di Pierotti nel primo tempo.

CORVINO IMMORTALE - "La motivazione era forte, quella di passare alla storia come prima squadra a raggiungere la salvezza per tre anni di fila nella storia del Lecce. Nell'ultimo periodo la squadra è cresciuta molto, ha iniziato a migliorare e ad assimilare tante cose con il tempo. Salvezza strameritata, non è stato semplice con tante cose da mettere a posto. I calciatori mi sono venuti sempre dietro, si sono compattati fortemente. Abbiamo reso immortale Corvino con questa salvezza".

"Per un allenatore la soddisfazione più grande è quando la squadra ti segue. Questo l'ho sempre avvertito ed è stato per quello che è arrivata questa salvezza: