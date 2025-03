Lecce, Giampaolo: "Grande delusione, avremmo meritato. Pagata la qualità del Milan"

Getty Images

Ilsfiora l'impresa contro ilnella 28esima giornata di Serie A, ma al Via del Mare subisce una pazza rimonta, da 2-0 a 2-3 per i rossoneri.Al termine della partita, il tecnico dei giallorossi, ex della gara, è intervenuto a DAZN per commentare il match.- "L'analisi della partita non è difficile, nel senso che nel dettaglio la si può fare bene. C'è grande delusione, un'ora buona di grande partita e probabilmente abbiamo pagato la qualità del Milan che ha messo tanti giocatori. Noi siamo venuti meno con qualche giocatore strategico nella preparazione della gara. Sapevo di Pierotti ed Helgason che sono stati meno presenti in queste settimane di allenamenti. Sul 2-1, un attimo prima che prendessimo goal, avevo chiesto a Pierotti come stava, sull'azione del goal arrancava e non ho fatto in tempo a sostituirlo. Lì tra Leao e Theo Hernandez c'era da lavorare con giocatori con la stessa gamba. E' un peccato, c'è grande delusione ma bisogna andare anche a cercare gli aspetti positivi della gara. Essere consapevoli che con questa intensità la squadra ha tutte le possibilità per raggiungere il suo obiettivo".

- "A me la squadra è piaciuta, due episodi negativi fanno vedere tutto in maniera complicata. Dobbiamo essere lucidi per fare analisi, la squadra deve tirarsi su immediatamente di morale. Prima della partita avevo detto di giocare con la mente libera e vincere le partite, se buchiamo questa sarà la prossima o la prossima ancora. Senza fare calcoli o pensieri negativi, giocare con la testa libera e la squadra da questo punto di vista mi è piaciuta molto. Peccato non portare a casa un risultato positivo perché avremmo meritato, senza nulla togliere alla qualità del Milan".

- "Oggi due goal li abbiamo fatti, non bisognava subirne tre. Oggi due goal contro il Milan erano più che sufficienti dal mio punto di vista. Peccato, adesso bisogna recuperare da questa delusione e liberarci da qualsiasi commento o parola superflua. Dimenticare velocemente e riorganizzarsi immediatamente".