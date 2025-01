Lecce, Giampaolo: "La miglior partita fino ad oggi, ma è mancata concretezza"

Getty Images

Al termine della gara pareggiata 0-0 con il, l'allenatore delMarcoha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- "statisticamente parlando ma senza pericolosità offensiva. C’è stato predominio, baricentro alto, tante cose fatte bene come non ci è mai capitato, ma tutto questo non si è tramutato in pericolosità. La squadra ha fatto bene, oggi era più difficile, oggi dovevi fare la partita, proporre qualcosa per vincere., siamo andati in vantaggio solo con il Monza dopo 3′ e dopo il pallino passava a loro. Oggi dovevamo proporre e stare attenti alla pericolosità del Genoa".

- "Analizzavo la partita. La supremazia, 60 percento di possesso e per 13 minuti nella metà campo avversaria…numeri che non fanno parte del dna del Lecce, ma, ma questo non mi preoccupa affatto, è un dato puramente statistico".- "Il ragazzo, quando sono arrivato, era fuori per infortunio. Quando è rientrato, l'ho utilizzato da difensore centrale perché eravamo carenti e, quando devi fare partite 10 contro 10, qualcuno devi mettere dietro. Lui era l'unico che si prestava. A Como aveva fatto 5 allenamenti da centrocampista, con tutto quello che ne derivava dal suo rientro. Questa settimana, invece, si è allenato sempre lì, nel suo ruolo., ha riempito il campo, ha saputo giocare la partita. È stato bravo rispetto a Como, dove aveva delle attenuanti".