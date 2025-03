Lecce, Giampaolo: "Manca il goal? Non fasciamoci la testa, resettiamo e ripartiamo"

Getty Images

Ilospita ilal Via del Mare nella 28esima giornata della Serie A e per, tecnico dei giallorossi, è una sfida da ex, avendo guidato il Milan nelle prime sette partite della stagione 2019/20.Prima del calcio d'inizio, Giampaolo è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "E' vero, nelle ultime partite non abbiamo fatto goal ma ho detto alla squadra che non bisogna fasciarsi la testa, poi diventa un problema serio. In compenso abbiamo subito meno. Abbiamo avuto il torto di non farne un paio che potevano portare un paio di punti in più. Bisogna resettare e ripartire, in ogni partita c'è l'occasione per smentire i numeri".

- "A Firenze non avevamo Helgason e il giocatore che più ci si avvicinava alle caratteristiche è Berisha. Il ruolo di Berisha è quello lì, recuperiamo Helgason in quella posizione che ci ha dato molto, per avere un po' di verticalità in più, un giocatore con caratteristiche migliori per servire Krstovic".