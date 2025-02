Lecce, Giampaolo: "Non è mai rigore, è assurdo, da arresto"

Marco Giampaolo non si dà pace per il rigore che ha deciso la partita persa dal suo Lecce in casa contro l'Udinese nell'anticipo della 26esima giornata di campionato in Serie A. L'allenatore della squadra pugliese ha dichiarato nel dopo-partita a Dazn: "Non è mai rigore, non capisco perché lo abbia richiamato il Var, Guida, che è un arbitro di livello".



"Jean è in dinamica di gioco, non si possono fischiare questi rigori. E' assurdo, da arresto. Non si può nemmeno definire rigorino, non c'è nulla. Si tratta di un episodio determinante per la partita, anche se è vero che all'inizio non avevamo brillato".