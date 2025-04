Lecce, Giampaolo: "Krstovic fuori? Era nervoso, c'era una punizione tra giallo e rosso. Così come su N'dri nel finale"

AFP via Getty Images

Il tecnico delMarcoha parlato a Sky dopo la sconfitta di misura in casa della Juventus:"Abbiamo preso goal dopo un minuto ed è saltato il piano gara... poi hanno trovato il raddoppio, lì bisognava capire che la partita sarebbe stata un'altra. I ragazzi sono stati bravi, molte volte le gare che sembrano chiuse non lo sono. Ci sono degli episodi su cui si poteva fare meglio anche dal punto di vista delle decisioni arbitrali, anche alla fine, c'era un calcio di punizione che si poteva assolutamente dare su N'dri"."Krstovic l'ho visto molto nervoso, nel primo tempo ha reclamato e in particolare un fallo di Veiga su cui per me si può discutere tra giallo e rosso lo ha visto punito. Ho preferito lasciarlo negli spogliatoi. La partita della prossima settimana contro il Como diventa fondamentale".

- "La Juventus attacca bene gli spazi, ha cambiato modulo, non potevamo difendere a quattro e quindi avevo già deciso all'inizio della settimana. Abbiamo anche sofferto in alcuni momenti, ma è una soluzione che possiamo riproporre in alcuni momenti".