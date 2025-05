Lecce, Giampaolo perde Krstovic (ma non solo): in dubbio per Verona

Getty Images

, avversario diretto per la permanenza in Serie A, che attualmente ha un vantaggio di cinque punti in classifica sui giallorossi: contro la formazione di Paolo Zanetti infatti potrebbe mancare l'attaccante e miglior realizzatore stagionale dei pugliesi- "Assenti Jean e Marchwiński. Lavoro differenziato per Burnete, Rebić (reduci da uno stato influenzale) e Krstović (sovraccarico funzionale)" si legge nella nota ufficiale diffusa dal club salentino, attraverso i propri canali ufficiali, in riferimento all'allenamento odierno. Il tecnico del Lecce ed ex allenatore di Milan e Sampdoria tra le altre, potrebbe quindi dover fare a meno del

- Krstovic era infatti uscito dal campo al termine dell'ultima partita di campionato contro il Napoli capolista, lamentando un fastidio all'adduttore, argomento trattato anche da Giampaolo nella conferenza stampa post-partita. Oggi sono arrivati gli aggiornamenti che si attendevano e non sono di certo quelli che il club pugliese sperava arrivassero. Come già detto però, vista la criticità della sfida contro la formazione veneta,