Il Lecce si prepara alla sfida contro il Torino in programma per domani alle 18 al Via Del Mare. A poche ora dal match, il club ha reso noto l'elenco dei convocati:



Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja



Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti



Centrocampisti: Berisha, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek



Attaccanti: Almqvist, Banda, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza