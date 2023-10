Alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro il Parma, in programma domani alle ore 18 al 'Via del Mare' e valido per i sedicesimi di finale della competizione, ecco i calciatori del Lecce convocati dal tecnico Roberto D'Aversa. Indisponibili Dermaku, Blin, Kaba, Corfitzen e Burnete.



Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti

Centrocampisti: Berisha, Faticanti, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek

Attaccanti: Almqvist, Banda, Krstovic, Listowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.