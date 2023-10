Il Lecce si prepara oggi a scendere in campo alle 20.45 contro il Sassuolo al Via del Mare. In vista di questa sfida Roberto D'Aversa ha reso noto l'elenco dei convocati, tra cui non compaiono gli infortunati Banda, Blin e Dermaku. Questo l'elenco:



PORTIERI

21. Brancolini

30. Falcone

40. Samooja



DIFENSORI

6. Baschirotto

13. Dorgu

25. Gallo

17. Gendrey

5. Pongracic

59. Touba

12. Venuti



CENTROCAMPISTI

18. Berisha

16. Gonzalez

77. Kaba

10. Oudin

8. Rafia

20. Ramadani

83. Samek



ATTACCANTI

7. Almqvist

24. Corfitzen

9. Krstovic

91. Piccoli

11. Sansone

27. Strefezza