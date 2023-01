#LecceLazio #SerieATIM i convocati per la gara di domani pomeriggio alle 16:30 al Via del Mare #avantilecce pic.twitter.com/rmp8No5BRL — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 3, 2023

, match valido per la 16ª giornata di Serie A TIM, in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 16.30, di scena allo stadio Via del Mare di Lecce., neo arrivato in prestito dalla Fiorentina.: Bleve, Brancolini, Falcone: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pongracic, Tuia, Umtiti, Pezzella: Askildsen, Blin, Gonzalez, Maleh, Hjulmand: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling