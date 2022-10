Samuel Umtiti cerca il rilancio a Lecce, ma il Barcellona non conta più su di lui. Durante l'assemblea ordinaria dei soci, il presidente blaugrana Joan Laporta ha risposto così a un socio: "Non conteremo su Umtiti in futuro. Nessun allenatore che abbiamo avuto ha considerato che potesse giocare, né ha dimostrato di poterlo fare quando ha avuto l'opportunità. Proveremo a cederlo a titolo definitivo", riporta Fichajes.net.