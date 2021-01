Pantaleo Corvino, direttore generale del Lecce, parla in conferenza stampa, facendo il punto sul mercato dei salentini: "Abbiamo detto dall'inizio che chi vuole andare altrove, potrà farlo. Non ci piace tenere calciatori scontenti. Qui non bisogna parlare né di richieste, né di accordi: chi accetta il nostro gentleman agreement, viene, firma e porta via il calciatore. Bisogna tutelare anche gli interessi del Lecce. Il Lecce tiene conto delle volontà degli altri ma non subirà mai passivamente queste. Il nostro dev'essere un mercato frutto delle idee. Abbiamo dovuto crearlo anche in base al monte ingaggi che abbiamo ereditato, che per molti aspetti è rimasto. Molti calciatori che vengono dalla Serie A, lo fanno con un ingaggio gravoso. Non abbiamo mai detto a nessuno di andare via. Siamo stati molto chiari. Se per domenica firmerei per un pareggio? Voglio vincere sempre, anche a tresette. Non ho mai firmato per un pareggio, loro sono forti, hanno un patrimonio importante e hanno ambizioni".



In uscita, dal Lecce, c'è Pippo Falco, con la Stella Rossa in pole position, pronta a pagare la clausola da 1,5 milioni di euro.