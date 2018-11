Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, si scaglia contro l'arbitraggio nel post partita con il Pescara: "Quando ho letto le designazioni, ho visto che Di Paolo era abruzzese e questo mi ha lasciato perplesso. Forse si è fatto influenzare arbitrando una squadra della sua regione. Dispiace perdere in questo modo, Meccariello non meritava la seconda espulsione mentre nel primo tempo non ha visto una manata di Campagnaro a La Mantia. Ha usato un metro di giudizio differente" le parole riportate da tuttocalciopuglia.