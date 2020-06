Mauro Meluso, ds del Lecce, parla ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con la Juve: "Una partita del genere si prepara da sola. Col Milan non c’è stata la cattiveria agonistica, ma abbiamo avuto una serie di problemi di natura fisica. La mancanza di una rosa ampia non ti permette di risolvere le assenze. Liverani ha cercato di spronare la squadra, di dare un’ulteriore carica. È vero, abbiamo preso tanti gol ma è un nostro modo di giocare, non facciamo barricate. Nel girone abbiamo fatto 10 punti, con 3 vittorie consecutive. Eravamo in un bel momento prima dello stop. Ad una neo-promossa può aver creato più problemi".



SULLA SALVEZZA - "Sentiamo maggiore responsabilità, abbiamo avuto 20mila abbonati. È stato un attestato di stima, ma è anche una responsabilità"



SU BARAK - "Entro il 30 giugno bisogna cercare di risolvere questo problema. Abbiamo due giocatori in scadenza, Donati e Chironi, ma abbiamo già degli accordi. Poi abbiamo Saponara e Barak in prestito secco, ma credo ci sia un accordo preso in Lega. Al momento non mi pongo il problema di Barak, anche noi dobbiamo firmare dei prestiti che abbiamo in altre squadre".