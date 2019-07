Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla dal ritiro del club salentino: "Sono arrivato ieri sera nel ritiro di Santa Cristina ed ho trovato un bel clima, sereno e tranquillo. Possiamo usufruire di ottime strutture, ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro. Siamo molto contenti dei nuovi arrivati, sono il frutto di un lavoro svolto nei mesi scorsi e si stanno ambientando in un gruppo già collaudato. Teniamo molto all’aspetto caratteriale e i nuovi hanno le stesse caratteristiche morali di chi c’era già. Certamente il lavoro per la costruzione dell’organico non è terminato, il nostro direttore sportivo sta facendo un ottimo lavoro. Al di la dei nomi arriveranno giocatori funzionali al progetto. In questa nuova avventura nel massimo campionato cercheremo di proporre gioco, com’è nella filosofia del nostro allenatore, con tutte le difficoltà che il Campionato di Serie A propone. Il dato degli abbonamenti sottoscritti rappresenta un dato incredibile, una risposta importante che il territorio ha dato. L’entusiasmo dei nostri tifosi è quello di cui abbiamo bisogno per affrontare questa avventura che ci attende, che sappiamo essere molto complicata, ma che vogliamo vivere appieno. Questione stadio? Siamo partiti con un’opera di restyling profonda a nostro carico, in quanto i tempi del campionato non coincidevano con quelli burocratici. Con il Comune vi è un dialogo positivo che spero si possa concretizzare quanto prima".