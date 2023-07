Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Noi facciamo un mercato di opportunità. Se Hjulmand parte, ci vuole uno che non lo faccia rimpiangere troppo. Per quanto Corvino e Trinchera siano abili e aziendalisti, è difficile fare operazioni a zero. Sulle cessioni ne deve valere la pena. Ma nessun calciatore mi ha chiesto di voler andar via, anzi alcuni hanno finito le vacanze in Salento. Vuol dire che stanno bene. Portiere e centravanti li ripescheremo in Italia? Non è detto. E non c’è fretta. Corvino lavora ad ampio raggio, poi restringe la rosa".