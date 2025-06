Lecce, incerto il futuro di Giampaolo: su di lui c'è il Pisa

Getty Images

Dopo l'impresa della salvezza conquistata all'ultima giornata grazie all'1-0 sul campo della Lazio, il Lecce giocherà la quarta stagione consecutiva in Serie A per la prima volta nella sua storia. Gran parte del merito va sicuramente data all'allenatore Marco Giampaolo, subentrato a Luca Gotti a novembre:- Secondo quanto riportato da Il Tirreno infattie sempre più vicino al ritorno in cadetteria dopo aver ottenuto sul campo la promozione in Serie A con i toscani.

- Nei giorni scorsi aveva parlato della possibile separazione dal tecnico classe '67 anche l'amministratore delegato del club pugliese,: "Innanzitutto sono scelte che non mi competono, però lui comunque ha un contratto che prevede un rinnovo in caso di salvezza, e quindi ad oggi non mi risultano cose diverse anche se non è proprio quello di cui mi occupo".