Prosegue la preparazione dei giallorossi in campo questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA. In vista della gara di venerdì, mister D'Aversa dovrà fare a meno di Baschirotto fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Dermaku prosegue nel lavoro differenziato mentre Banda ha interrotto anzitempo la seduta di allenamento a causa di un problema muscolare ai flessori della coscia destra, la cui entità verrà valutata attraverso esami strumentali nei prossimi giorni. Domani la rifinitura al mattino al Via del Mare.