NurPhoto via Getty Images

Lecce, inserimento su Brunori

26 minuti fa



Il Lecce studia un grande colpo per l’attacco. Piace molto il bomber e capitano del Palermo Matteo Brunori: sull’attaccante italo-brasiliano c’è anche l’Empoli. I rosanero proveranno a mantenere in rosa un pezzo fondamentale della rosa ma non sarà facile perché ci sono tante richieste.